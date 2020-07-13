Boeing почти в два раза сократит производство самолетов в ближайшие годы из-за пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Авиастроительная корпорация Boeing намерена вдвое сократить производство узко- и широкофюзеляжных самолетов вследствие снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу РБК .

"Это напрямую отразилось на тех планах, которые наша корпорация делает по производству новых самолетов, - сказал он, комментируя влияние на Boeing введенных в период пандемии ограничений. - Мы практически в два раза снизим в ближайшие годы производство как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов".

При этом, по словам Кравченко, связанный с пандемией шок на рынке оказался непродолжительным, поэтому он вряд ли приведет к пересмотру цен на самолеты. "Для нас он (кризис - прим. ТАСС) начался всего 3 месяца назад. Контракты на эти самолеты имеют глубину от 3 до 5 лет, и поэтому вероятность того, что цены будут пересмотрены, мне кажется, не очень велика", - пояснил он.

Кравченко также выразил надежду на то, что последствия падения спроса на рынке гражданских самолетов будут преодолены уже в ближайшем будущем. "Мы планируем, что через 2-3 года будет восстановление потребности [в новой авиационной технике] на тех уровнях, которые были до кризиса", - заключил он.

С 27 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения россиян.

По официальным данным Росавиации, авиакомпании сократили перелеты в мае на 91,3%, до 946 тыс. пассажиров.