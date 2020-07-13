Reuters: долги ведущих компаний мира в 2020 году возрастут из-за пандемии на $1 трлн

ТАСС, 13 июля. Задолженность ведущих компаний мира в 2020 году возрастет из-за пандемии коронавируса на $1 трлн. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на аналитическую фирму Janus Henderson.

По данным ее исследования, охватывающего состояние дел в 900 крупнейших компаниях мира, глобальная корпоративная задолженность увеличится в связи с этим сразу на 12%, до почти $9,3 трлн. Почти половина долга на нынешний момент - $3,9 трлн - приходится на компании из США, заимствования которых за последние пять лет возрастали самыми быстрыми в мире темпами. Вслед за американцами в рейтинге по этому показателю следуют компании из ФРГ - $762 млрд, из которых 192 млрд приходятся на Volkswagen.

В прошлом году также был отмечен резкий - сразу на 8% - рост показателя, что было связано с целым рядом экономических причин: слияниями и приобретениями, заимствованиями для выкупа акций и выплат дивидендов. Однако в нынешнем году ситуация в этой сфере, по словам экспертов, значительно сложнее, поскольку последствия пандемии коронавируса подрывают прибыли. "Заболевание, вызываемое новым коронавирусом, - COVID-19 - все изменило, - подчеркивает представитель Janus Henderson Сет Мейер. - Речь идет сейчас о сохранении капитала и укреплении баланса".