Исследование: загрузка отелей Москвы достигнет десятилетнего минимума в 2020 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Загрузка отелей Москвы в 2020 году станет минимальной за последние 10 лет. Такой прогноз содержится в исследовании компании Colliers International.

"Даже в случае возобновления туристического авиасообщения в августе и сентябре итоговые показатели заполняемости гостиниц в Москве в 2020 году вряд ли достигнут хотя бы 50%, что станет минимальным показателем за последние 10 лет", - говорится в материалах исследования.

Согласно исследованию, до этого минимальный показатель был зафиксирован в 2014 году, когда средняя заполняемость гостиниц под управлением международных операторов составила 64%. По итогам 2019 года средний уровень заполняемости московских отелей составил 77,4%.

В материалах отмечается, что, по предварительным итогам I полугодия 2020 года, средний уровень заполняемости столичных отелей составил 36%, что в два раза ниже показателя в I полугодии 2019 года (72,8%). "Ожидаемо, основное снижение заполняемости наблюдалось в марте-мае, когда сначала вступили ограничения по туристическим поездкам и въезду иностранцев в Россию, а впоследствии - уже внутренние ограничения по проживанию в гостиницах", - говорится в исследовании.

Три месяца закрытия гостиниц из-за ситуации с коронавирусом по своему влиянию сказались на гостиничном бизнесе сильнее, чем падение рубля и санкции в кризисный период 2014 года, считает заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. "Гостиницам, которые вынуждены были закрыться, конечно, будет непросто выбираться из накопленного долга, который сформировался за период простоя, но новые проекты продолжают реализовываться, и в целом у всех участников рынка достаточно позитивный взгляд на будущее", - приводятся в материалах ее слова.