Аэропорт Кирова рассчитывает восстановить пассажиропоток до уровня прошлого года в июле

КИРОВ, 13 июля. /ТАСС/. Кировский аэропорт Победилово рассчитывает в июле после ослабления введенных из-за пандемии коронавируса ограничений восстановить сократившийся в предыдущие месяцы пассажиропоток до уровня прошлого года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник коммерческого отдела аэропорта Алексей Губин.

"Пассажиропоток сократился в разы, особенно в апреле: если в апреле прошлого года аэропорт обслужил 16 998 пассажиров, то в апреле 2020 года - 597. Причина - введение ограничений [из-за пандемии коронавируса], отмена командировок, запрет передвижений, также на апрель и май приостановила деятельность авиакомпания "Победа". В июле мы ожидаем пассажиропоток на уровне прошлого года, 25 525 человек, так как открылись южные направления, они неплохо загружаются. По данным на 13 июля, пассажиропоток составляет 11 629 пассажиров", - сказал Губин.

По его словам, уже в мае пассажиропоток начал восстанавливаться. "В мае [он составил] 1 643 человека, рост от апреля практически в три раза, но по сравнению с показателями прошлого года, 17 683 человек, это незначительная [цифра]. В июне 2020 возобновила деятельность "Победа", ограничения начали ослабевать, пассажиропоток увеличился до 10 220 человек. Для сравнения, в прошлом году в июне он составлял 22 397 человека", - отметил Губин.

Сейчас из Кирова можно улететь в Москву, Нарьян-Мар, Симферополь и Сочи. Рейсы выполняют авиакомпании "Победа", "Руслайн", Ираэро" и "Северный ветер".

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер по коронавирусу, в регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки, часть магазинов, рестораны и кафе. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе составляет 3 065 человек. За последние сутки выявлено 44 новых случаев заражения, всего в регионе зафиксировано 3 892 заболевших с клиническими проявлениями заболевания. В больницах находятся 1 011 человек c пневмонией, в реанимации и интенсивной терапии - 29. В регионе отменено требование обязательной самоизоляции граждан, при этом сохраняется масочный режим, также рекомендовано соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения.