Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2019 году упали почти на 20%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2019 году составили $564,9 млрд, снизившись впервые с 2014 года, следует из ежегодного статистического бюллетеня организации, опубликованного в понедельник.

По отношению к уровню 2018 года, когда доходы от поставок нефти стран картеля достигали $692,3 млрд, показатель снизился на 18%. Крупнейший экспортер в ОПЕК, Саудовская Аравия в 2019 году заработала от продажи нефти $202,4 млрд, Ирак - $80 млрд, Кувейт - $52,4 млрд.

По данным ОПЕК, максимума за всю историю доходы достигали в 2012 году - $1,1 трлн. В 2019 году страны картеля экспортировали в среднем 22,47 млн б/с нефти против 24,3 млн б/с годом ранее.

Объем доказанных запасов нефти в мире в 2019 году вырос на 3,6% - до 1,55 трлн баррелей, из них 1,23 трлн баррелей приходятся на страны ОПЕК, следует из бюллетеня организации.

"Мировые доказанные запасы нефти на конец 2019 года составляли 1,551 трлн баррелей, увеличившись на 3,6% по сравнению с 1,497 трлн баррелей по итогам 2018 года. Доказанные запасы нефти в странах - членах ОПЕК увеличились на 3,7% - до 1,23 трлн баррелей в конце 2019 года, после небольшого снижения в 2018 году", - говорится в отчете.

США в прошлом году нарастили доказанные запасы нефти на 20,1% - до 52,64 млрд баррелей. Показатель по РФ при этом остался без изменений - на уровне 80 млрд баррелей.

Крупнейшие запасы нефти по итогам 2019 года были зафиксированы в Венесуэле - 303,8 млрд баррелей. При этом самый большой прирост запасов за год получил Иран - рост на 34,1%. Сильнее всего уровень запасов упал в Мексике - на 10%, до 5,78 млрд баррелей.

Всего в ОПЕК входит 13 стран экспортеров нефти. Среди них Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия и Венесуэла.