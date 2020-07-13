Силуанова переизбрали председателем наблюдательного совета "Алросы"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета "Алросы" по итогам заочного голосования членов набсовета, говорится в сообщении компании. Силуанов возглавляет набсовет "Алросы" с 2015 года.

"По результатам состоявшегося в пятницу, 10 июля, заочного голосования членов наблюдательного совета "Алросы" председателем набсовета избран министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Также были избраны его заместители и определен состав профильных комитетов при набсовете", - отмечается в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов вновь избраны первым заместителем и заместителем председателя набсовета соответственно.

Председателем комитета по стратегическому планированию при набсовете останется замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Комитет по аудиту возглавила член совета директоров "Полюса" Мария Гордон, комитет по кадрам и вознаграждениям - экс-министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.

Помимо них в наблюдательный совет "Алросы" входят генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый замгендиректора "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец, председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, и.о. заместителя председателя правительства Якутии Сергей Местников, и.о. замглавы администрации Верхневилюйского улуса Наталья Гурьева, член совета директоров "МРСК Северо-Запада" Олег Федоров, управляющий директор "Полюс Алдан" Алексей Носков, а также министр промышленности и геологии республики Саха (Якутия) Максим Терещенко и экс-глава "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) и член ее совета директоров Владимир Рашевский.

Всего в наблюдательном совете "Алросы" 15 человек.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы с долей в мировом объеме 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.