Исаев: поправки к конституции и предложения регионов повлекут второй пакет изменений в ТК

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Изменения в Конституции РФ и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения в регионах законопроекта о регулировании дистанционной работы, потребуют нового пакета поправок в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Об этом в понедельник заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на круглом столе, посвященном законодательному регулированию удаленной работы.

"В ходе дискуссии, которая шла и в регионах, и с нашими социальными партнерами, высказывалось немало предложений по изменению ТК, которые напрямую не касаются темы дистанционного труда и которые назрели", - сказал Исаев.

В качестве примера парламентарий привел проблему регулирования ненормированного рабочего дня. "Мы обсуждали эту тему в партии под руководством [секретаря генсовета "Единой России"] Андрея Анатольевича [Турчака] и договорились о том, что мы собираем все предложения, в том числе напрямую не относящиеся к дистанционному труду, - отметил он. - Мы считаем, что и принятие поправок к конституции, где существенно повышается статус социального партнерства, статус человека труда, и те предложения, которые к нам поступают, потребуют внесения второго пакета изменений в Трудовой кодекс, его осовременивания".

Позиция Москвы

"Для такого огромного мегаполиса, как Москва, эти вопросы особенно актуальны. Исследование, проведенное социологами, показало, что в Москве и Санкт-Петербурге доля людей на удаленке во время пандемии оказалась существенно больше по сравнению с другими городами РФ - 29%. То есть, по сути, каждый третий работник в двух столицах сменил офис на квартиру. Стоит отметить, что среди тех работодателей, которые столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на дистанционную работу в период пандемии, была и Московская городская дума", - сообщил в ходе круглого стола председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места. Спикер считает, что необходимы изменения трудового законодательства, "которые позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей". По его словам, законопроект, который представлен на обсуждение, решает перечисленные задачи, предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, вводит новые понятия, регулирует график работающих удаленно, оплату переработок, совмещение удаленной работы и работы в офисе.

"Москва ждет принятия этого законопроекта. У нас есть развитая инфраструктура, Москва обладает всем необходимым технологическим потенциалом для создания комфортных условий дистанционной работы. Столица предоставляет широчайшие возможности как бизнесу, так и работникам. Учитывая отмеченную тенденцию - чем больше города, тем более распространена в них удаленная работа - уверены, что и после изменения эпидемиологической обстановки принятие законопроекта будет способствовать более активному заключению соглашений между работниками и работодателями о дистанционной работе", - заключил Шапошников.

16 июня единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.