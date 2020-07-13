Дефицит бюджета России в I полугодии предварительно составил 955,88 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне 2020 года предварительно составил 955,88 млрд рублей. Об этом говорится в размещенных на сайте Минфина РФ материалах.

Доходы бюджета в январе-июне составили 9,09 трлн рублей или 44,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", из них нефтегазовые - более 2,661 трлн рублей, ненефтегазовые - 6,430 трлн рублей.

Расходы бюджета достигли 10,05 трлн рублей или 51,1% к общему объему расходов федерального бюджета и 45,8% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 5,364 трлн рублей, или 40,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 2,042 трлн рублей, или 37,3% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 1,686 трлн рублей (86,5% к годовому прогнозу).