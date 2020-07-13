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Набиуллина опровергла возможность деноминации

Набиуллина опровергла возможность деноминации, ЦБ не рассматривал такой вариант.

ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки
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