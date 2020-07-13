Перевалка грузов в морском порту Махачкалы выросла на 20% в первом полугодии 2020 года

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Объем перевалки грузов в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте порта.

"Лидером по темпам роста среди 15 российских стивидорских компаний на Каспии остается Махачкалинский морской торговый порт. За январь-июнь 2020 года дагестанский порт увеличил грузооборот на 20,4%. За первое полугодие предприятие перевалило 2 млн 650 тыс. т различных грузов, тогда как в аналогичный период 2019 года было отгружено 2 млн 200 т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Ассоциации морских портов России, за первую половину 2020 года "наивысшую динамику роста по отрасли сохранил грузооборот морских портов Каспийского бассейна (+17,9%), который достиг 4,18 млн т, объем перевалки сухих грузов в каспийских портах РФ составил 1,81 млн т (+34,8%), наливных грузов - 2,37 млн т (+7,6%)".

"Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции, конечно же, не способствовали активности предпринимателей, которые пользуются услугами порта. Но коллектив предприятия предложил им удобный график перевалки и гибкие тарифы <...>. Полугодовые производственные результаты показывают, что наши усилия в этих тяжелых условиях не пропали даром", - приводятся на сайте слова гендиректора ММТП Мурада Хидирова. Он добавил, что за шест месяцев 2020 года почти на 80% выросли объемы перевалки сухогрузов, наливных - на 11%.

ММТП по итогам работы за 2019 год стал лидером среди портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов в дагестанском порту вырос в 1,9 раза и составил около 4,7 млн т.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.