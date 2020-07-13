Матвиенко назвала абсолютной провокацией разговоры о возможной деноминации рубля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Разговоры о возможной деноминации рубля являются абсолютной провокацией. Такое мнение выразила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес", - сказала Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка в Совфеде.