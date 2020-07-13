Проект Группы "Илим" в Архангельской области включили в федеральный список инвестпроектов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ включил проект модернизации производства Группы "Илим" в Архангельской области в федеральный перечень инвестпроектов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

"Приказом Минпромторга России № 2186 от 9 июля 2020 года инвестиционный проект "Модернизация производства АО "Группа "Илим" в Архангельской области" включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении.

Проект реализуется Группой "Илим" на базе своего филиала в Коряжме - Котласском ЦБК. Инвестиции составят более 3,5 млрд рублей. Его планируют завершить во втором квартале 2021 года. После модернизации суммарные объемы производства готовой продукции Котласского ЦБК в Коряжме увеличатся на 66 тыс. тонн и составят в общей сложности более 1,3 млн тонн в год.

Включение проекта в федеральный перечень дает право Группе "Илим" на заключение договоров аренды лесных участков Архангельской области с расчетной лесосекой свыше 300 тыс. куб. метров на льготных условиях.

В состав Группы "Илим" входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт "Сибгипробум". Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть-Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях.