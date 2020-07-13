Кудрин заявил, что российские банки могут столкнуться с необходимостью докапитализации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские банки в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью докапитализации. Об этом в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растет. Мы должны понимать, что после смягчения регуляторных требований придется выходить из этой зоны и давать реальные оценки тем рискам, которые есть у кредитного портфеля, и тем самым банки могут встретиться с нехваткой капитала и потребуется докапитализация банков, или санация, или ликвидация", - сказал Кудрин.

По его словам, с начала 2020 года качество кредитного портфеля российских банков снизилось. Это наряду со снижением прибыли и ликвидности банков является одним из рисков для российского финансового сектора. "Я бы отметил третий риск - это снижение прибыли и ликвидности банков. Все эти кризисные мероприятия имели свою цену для финансового сектора. Прибыль банковского сектора в мае сократилась по сравнению с мартом в пять раз и почти вся прибыль сейчас у Сбербанка. Профицит ликцидности банковского сектора был 5 трлн рублей в феврале. Сейчас, в середине июля, он около 1,6 трлн рублей и может дальше снижаться. Может, конечно, быть и дефицит ликвидности", - отметил глава Счетной палаты.