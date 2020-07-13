Набиуллина заявила о существенном снижении ипотечных ставок

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила существенное снижение ипотечных ставок за год, в мае средняя ставка достигла 7,4%. Об этом глава регулятора заявила на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Средняя ипотечная ставка по ипотеке достигла 7,4% в мае. Я напомню, что в апреле прошлого года она была 10,6%, то есть существенное снижение ипотечной ставки", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас около половины новых выдач ипотеки - кредит в рамках госпрограммы по ставке не более 6,5%. Всего в июне было выдано таких кредитов более чем на 100 млрд руб.

Для повышения доступности ипотеки Набиуллина предложила расширить механизм жилищных сбережений, который сейчас используется в ряде российских регионов. "В рамках этого механизма на специальном счете люди накапливают средства на первый взнос и при определенном уровне накопления человек получает ипотеку на тех условиях, которые были определены изначально. С одной стороны, банк получает устойчивое фондирование в виде накоплений, и ставки по ипотеке могут быть даже ниже, чем по обычной ипотеке. В регионах, где используют этот механизм, сейчас ставки где-то 6-7%. И на наш взгляд, действительно настало время законодательно создать основы для более широкого применения такого опыта в других регионах", - сказала глава ЦБ.

Согласно данным регулятора, российские банки в мае 2020 г. предоставили 85 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 198,7 млрд руб., что на 2,3% меньше объема апреля этого года.