Минпромторг направит 2,5 млрд рублей на закупку транспорта для Чувашии и Псковской области

ТАСС, 13 июля. Минпромторг России направит в общей сложности 2,5 млрд рублей на субсидирование приобретения 68 троллейбусов в Чувашии и 200 автобусов в Псковской области, сообщили в понедельник на официальном портале министерства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Минпромторг России направит в Псковскую область почти 1,3 млрд рублей. На эти средства будут приобретены не менее 200 автобусов, при этом часть из них - на более экологичном и бюджетном газомоторном топливе. Софинансирование в Чувашской Республике составит около 1,2 млрд рублей. Эти деньги будут инвестированы в закупку первой группы обновленного электрического наземного транспорта - 68 единиц, всего в Чувашии требуется закупить 220 новых троллейбусов", - процитировали на портале главу Минромторга России Дениса Мантурова.

Предприятие ГППО "Псковпассажиравтотранс" - один из основных перевозчиков Псковской области. Обслуживает 400 автобусных маршрутов, включая городские, пригородные, междугородние и два международных. В то же время на сегодняшний день из 591 автобуса на балансе компании большинство имеет средний срок эксплуатации более 14 лет и пробег около 1 млн км, выход подвижного состава на линию составляет не более 70%. "Некоторые автобусы служат уже более 30 лет. Ежедневно из-за предельного износа и технической ненадежности на городских маршрутах с линии сходит более 30% подвижного состава и направляется на ремонт", - говорится в сообщении.

В Чувашии МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" является одним из основных перевозчиков Чебоксар, в год его услугами пользуются 63 млн пассажиров. Как уточняют в Минпромторге, износ транспортных средств составляет 83%, а часть парка эксплуатируется уже более 25 лет. При этом троллейбусы - это популярный вид транспорта для жителей региона.

"Таким образом, при содействии Минпромторга России будет не только обеспечено обновление парка пассажирских транспортных средств, но и решены задачи по формированию улучшенной системы перевозок, расширению маршрутной сети для повышения доступности отдаленных районов, снижена нагрузка на местные бюджеты, повышена надежность и безопасность пассажирских перевозок и значительно улучшена экологическая обстановка регионов", - добавили в министерстве.