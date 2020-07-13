KIA отзывает более 5 тыс. автомобилей в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный представитель KIA в России - ООО "Киа Моторс Россия и СНГ" - отзывает 5128 автомобилей серии Kia Seltos (SP2). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с декабря 2019 года по июнь 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки (MSCL), в стояночном положении", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, попадающих под программу отзыва, будет произведена замена вала рулевой колонки. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.