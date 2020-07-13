Бизнес-омбудсмен предложил прописать механизм аккредитивов в законе о госзакупках

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Внедрение механизма аккредитивов при госзакупках у бизнеса позволит избежать долгов и просрочек по оплате заказчиком товаров, работ или услуг. Об этом говорится в письме уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в государственно-правовое управление президента РФ.

Предложение было сформулировано по итогам рассмотрения Титовым законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодателвные акты РФ по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

"Эффективным решением проблемы неплатежей в госзакупках мог бы стать механизм аккредитивов, предусматривающий открытие заказчиком аккредитива в банке при заключении государственного контракта и обязательство банка произвести платеж поставщику при представлении им документов и выполнении прочих условий аккредитива", - отметил в письме бизнес-омбудсмен, предложив прописать в законопроекте такой механизм для контрактов, который заключаются по федеральному закону № 44-ФЗ (о госзакупках).

Таким образом, предполагается, что заказчик госконтракта будет открывать аккредитив в банке, а банк перечислять с него деньги поставщику после выполнения условий контракта.

Титов привел данные Генпрокуратуры на конец 2019 года, по которым сумма задолженности перед бизнесом составляла 16,5 млрд рублей. Он отметил в письме, что анализ данных единой информационной системы в сфере госзакупок показывает, что каждый седьмой платеж (18%) в рамках 44-ФЗ "осуществляется с просрочкой более 30 дней по сравнению со сроком, предусмотренным контрактом".