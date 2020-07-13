Вкладчики более 10 ликвидируемых банков смогут получить возмещение онлайн

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вкладчики более 10 ликвидируемых банков смогут получить страховое возмещение онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"С 13 июля 2020 года запланировано распространение цифрового сервиса на "Татфондбанк" (ПАО). До 1 августа 2020 года сервис также будет поэтапно распространен на другие ликвидируемые банки: "ВостСибтранскомбанк" (АО), "ГАЗБАНК" АКБ (АО), "Уралтрансбанк" (ПАО), "Тагилбанк" (АО), "Югра" БАНК (ПАО), "Ассоциация" КБ (АО), "Камчаткомагропромбанк" (ПАО), "РОСКОМСНАББАНК" (ПАО), "Осколбанк" (ООО), "Эксперт Банк" (АО), "Кранбанк" (АО), "Нэклис-Банк" КБ (ООО)", - говорится в сообщении.

Вкладчики этих банков, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса.

Ранее сервисом по выплате страхового возмещения в электронной форме уже могли воспользоваться вкладчики НВК банка. На сегодняшний день более 1,3 тыс. вкладчиков кредитной организации получили выплаты в электронной форме на сумму 520,3 млн рублей (10% от общего количества обратившихся вкладчиков банка).

Агентство реализует проект "Электронное АСВ", направленного на повышение доступности услуг за счет использования современных электронных каналов, в том числе портала "Госуслуги", сайта АСВ, а также дистанционных каналов обслуживания банков-агентов.