На Украине вводится сбор за вылет пассажиров

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, которым вносятся изменения в Воздушный кодекс, устанавливающие государственный пассажирский сбор за вылет из аэропортов страны. За документ проголосовали 256 парламентариев. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба парламента.

Документ определяет особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного из аэропортов или прибывшего туда. Закон дополняет Воздушный кодекс статьей 121, которая определяет ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, летающего в пределах Украины, в размере $0,5, на международных рейсах - $2. Кроме того, за каждую тонну груза в пределах Украины будет взиматься $2,5, а в случае осуществления международных перевозок из/на Украину - $10.

Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств, перевозки гуманитарной помощи из/на Украину в соответствии с актами кабинета министров, а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и иных событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Также сбор не должны платить пассажиры, относящиеся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом - например, при перевозке детей в возрасте до двух лет, при перевозке транзитных пассажиров, пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.