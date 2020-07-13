Количество частных инвесторов на Мосбирже за полгода выросло на 39%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество частных инвесторов на Московской бирже за первое полугодие 2020 года выросло на 39%, достигнув 5,4 млн. Об этом говорится в презентации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), с которой ознакомился ТАСС.

"Количество физических лиц - резидентов , зарегистрированных на Московской бирже, в течение первых шести месяцев 2020 года выросло на 39%, до 5,4 млн человек. Резко увеличилось число активных инвесторов, в марте отмечен рекорд - свыше 700 тыс. человек", - отмечается в материалах.

Кроме того, доля физических лиц в общем объеме биржевых торгов акциями (без РЕПО) на Московской бирже в мае составила около 42%. В свою очередь на Санкт-Петербургской бирже по итогам июня 2020 года зарегистрировано 4,55 млн клиентских счетов, из них 3,21 млн уникальных.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев в рамках заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации пояснил, что главная причина выхода граждан на фондовый рынок - снижение ставок по депозитам. "Действовавшие ранее ставки не оставляли места для доходности на финансовом рынке никому, кроме спекулянтов, однако такие ставки должны были рано или поздно снизиться и наконец снизились, - рассказал он добавив, что также в законодательство были внесены изменения, которые устранили преимущества банковских вкладов перед инвестициями.

В свою очередь число индивидуальных инвестиционных счетов в течение этого полугодия увеличилось на 47%, до 2,4 млн. счетов.