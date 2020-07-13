Продажи магазинов duty free на Хайнане за неделю после увеличения квоты превысили $64 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане за первую неделю после увеличения с 1 июля квоты на одного человека до 100 тыс. юаней (около $14,2 тыс.) составил 450 млн юаней (около $64,34 млн). Такие данные Главного таможенного управления КНР публикует в понедельник агентство Синьхуа.

Самыми популярными товарами за указанный период, согласно заявлению таможни, стала косметика, ювелирные изделия и часы. На эти товары пришлось порядка 77,3% от общего объема продаж. На первом месте при этом оказалась косметика с объемом продаж в 230 млн юаней (около $33 млн).

Статистика показывает, что больше всего денег в хайнаньских магазинах беспошлинной торговли оставляли жители восточных провинций Чжэцзян и Цзянсу, а также города центрального подчинения Шанхая. В среднем они тратили от 9 тыс. до 10 130 юаней (от $1 304 до $1 468).

С июля на Хайнане была увеличена квота для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Развитие беспошлинной торговли является частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. 30 декабря 2019 года магазин duty free в городе Санья пополнился еще одним крупным торговым центром площадью 64 тыс. кв. м, который включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны, четыре из которых - с мишленовскими звездами.