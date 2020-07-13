Татарстанский фонд поддержки предпринимательства выдал микрозаймы почти на 500 млн рублей

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана в первом полугодии 2020 года выдал микрозаймы почти на 500 млн рублей. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

"Подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства выдал 297 микрозаймов на сумму свыше 494 млн рублей. Половина выданных кредитов приходится на "Однопроцентный" микрозайм - программу поддержки, доступную для предпринимателей, чья деятельности не отнесена к пострадавшим от пандемии отраслям экономики. Стоит отметить, что объем выданных займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился вдвое. За первую половину 2019 года фондом было выдано 156 микрозаймов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства в ответ на вопрос ТАСС затруднились оперативно уточнить, какой объем микрозаймов был выдан фондом в первом полугодии 2019 года.

Как уточнили в министерстве по программе "Однопроцентный" предприниматели получили 151 микрозайм суммой свыше 166 млн рублей. Все остальные микрозаймы получены по программе "Моногорода", "7,5%". Чаще всего за кредитами обращались предприниматели из городов Казань и Набережные Челны, Зеленодольского, Бугульминского, Нижнекамского и других муниципальных районов Татарстана. Полученные средства предприниматели направят на приобретение товарно-материальных ценностей и оборудования, строительство объектов, ремонт, пополнение оборотных средств и т.д.

Заявку на получение микрозайма предприниматели могут подать через портал ФАСТТРЕК.РФ, который был создан для упрощения доступа предпринимателей к мерам поддержки, а также для взаимодействия с государственными структурами в онлайн пространстве. Портал работает в формате "единого окна", подать заявку и отследить ход ее исполнения можно в "Личном кабинете" дистанционно.