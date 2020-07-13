Кудрин: увеличение госдолга США может стать критичным для доллара и мирового рынка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дальнейший рост государственного долга США может стать критичным для доллара и мирового рынка. Такое мнение высказал на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Риск номер два - это нарастание долговой нагрузки на мировом рынке. Это, безусловно, повлияет и на наш рынок. На начало 2020 г. совокупный мировой долг достиг 322% от мирового ВВП и с 2008-2009 гг. вырос на 40%. Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это пока еще не является критичным, но, если тенденция не будет изменена, это будет критическим и для доллара, и для мирового рынка", - сказал Кудрин.

При этом глава Счетной палаты отметил, что поскольку в других странах нет стабилизационного фонда, то заимствования являются одним из основных инструментов для привлечения финансирования. "Если эта тенденция будет продолжаться, то это - новые риски в мире и для развивающихся рынков", - указал Кудрин.

По его словам, государственные заимствования РФ носят рациональный характер. "В этом году Минфин рационально подошел к заимствованиям. Общий объем заимствований в этом году составит примерно 5 трлн руб. Это посильно рынку. Аккуратное управление долгом позволит реализовать этот кредит и тем самым покрыть и недостающие доходы бюджета, наравне со стабилизационным фондом, так и покрыть программу поддержки, которую объявило правительство", - сказал глава Счетной палаты.

Кудрин полагает, что госдолг РФ возрастет с 12,3% до 16% ВВП, что находится в безопасной зоне. "То, что РФ снизила долг и он находится в безопасной зоне - это наш козырь в кризисе. В ближайшие годы мы будем иметь резерв заимствований", - добавил он.