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Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде июля снизилась до 4,63%

Ставка в третьей декаде июня находилась на уровне 4,8%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля 2020 г. составила 4,63%, говорится в материалах Банка России.

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Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде июня находилась на уровне 4,8%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

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