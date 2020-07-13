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Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

Одним из факторов риска он считает узкий круг финансовых инструментов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.

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"Один из ключевых факторов - это стабильность рынка. Мы находимся на 120 месте в мире. Если национальная валюта снижается в два раза или инфляция выходила из-под контроля, то очевидно, что в финансовом секторе очень много рисков", - заявил Кудрин в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Один из факторов нашего низкого положения - доминирование крупных государственных институтов. Один из факторов - узкий круг финансовых инструментов, в основном, это облигации и банковские кредиты", - отметил Кудрин.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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