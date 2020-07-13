Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

"Один из ключевых факторов - это стабильность рынка. Мы находимся на 120 месте в мире. Если национальная валюта снижается в два раза или инфляция выходила из-под контроля, то очевидно, что в финансовом секторе очень много рисков", - заявил Кудрин в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Один из факторов нашего низкого положения - доминирование крупных государственных институтов. Один из факторов - узкий круг финансовых инструментов, в основном, это облигации и банковские кредиты", - отметил Кудрин.