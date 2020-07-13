В правительстве поддержали законопроект об особенностях регулирования удаленной работы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект единороссов об особенностях регулирования дистанционной работы. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - указывается в документе. По мнению кабмина, предложенные изменения "будут способствовать развитию рынка труда, повышению занятости и снижению безработицы среди категорий граждан, которым трудно конкурировать на рынке труда". Среди них - инвалиды, молодежь, ищущие работу впервые, женщины с маленькими детьми, лица предпенсионного возраста, уточнили в правительстве.

Помимо этого, инициатива направлена на "расширение использования гибких форм занятости, а также переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников", отмечается в проекте отзыва.

Замечания кабмина

Комиссия выступила за уточнение понятийного аппарата, используемого в законопроекте. "Понятия "время взаимодействия", "неприкосновенность времени отдыха" нуждаются в дополнительном уточнении с учетом положений [трудового] кодекса о режиме рабочего времени и времени отдыха", - пояснили в кабмине.

В правительстве также сочли необходимым регламентировать последствия отказа сотрудника от перевода на временную дистанционную работу. Кроме того, в проекте отзыва предлагается "установить способы получения согласия работника при упрощенном порядке введения указанного режима работы, а также возможность реализации работником права на использование в рамках дистанционной работы своего личного оборудования, программно-технических средств", если такое право предусмотрено трудовым договором об удаленной работе.

"Следует конкретизировать вид документа, которым будет урегулирован порядок взаимодействия работника и работодателя (локальный нормативный акт, принятый с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, или трудовой договор о дистанционной работе)", - добавили в кабмине.

Помимо этого, считает комиссия, в законопроекте целесообразно урегулировать вопросы комбинированной занятости. Речь идет о возможности заключения трудового договора, "содержащего условие о чередовании выполнения в определенные трудовым договором периоды трудовой функции на стационарном рабочем месте, находящемся под контролем работодателя, и удаленно", говорится в правительственном документе.

16 июня единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Первое чтение законопроекта предварительно запланировано на 21 июля.