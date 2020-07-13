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В США при слиянии двух производителей микросхем создадут компанию стоимостью $68 млрд

Analog Devices намерен купить конкурирующую корпорацию Maxim Integrated

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Американский производитель микросхем, полупроводниковых приборов и различного электронного оборудования Analog Devices намерен купить конкурирующую корпорацию Maxim Integrated. Стоимость объединенной компании превысит $68 млрд, говорится в заявлении Analog Devices, опубликованном в понедельник.

Как следует из документа, компании "достигли окончательных договоренностей" относительно данной сделки. Она одобрена советами директоров Analog Devices и Maxim Integrated. Акционеры первой получат примерно 69% ценных бумаг объединенной компании, второй - примерно 31%.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, Analog Devices предоставит Maxim Integrated ценные бумаги на общую сумму более $20 млрд. Это будет "одной из крупнейших сделок по слиянию этого года", констатирует издание. В пятницу стоимость Maxim Integrated оценивалась примерно в $17 млрд. По сведениям газеты, компании проводили консультации о данной сделке в течение нескольких лет.

Головной офис Analog Devices находится в городе Норвуд (штат Массачусетс). Maxim Integrated базируется в Сан-Хосе (штат Калифорния).

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