МЭР предложило разрешить перерегистрацию в российские офшоры через третьи страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития направило на согласование в Минфин и ЦБ РФ законопроект, которым предлагается разрешить перерегистрацию международных компаний в специальные административные районы (САР) через третью юрисдикцию при невозможности прямой смены юрисдикции, сообщается на официальном сайте министерства.

"Минэкономразвития направило на согласование в Минфин России и Банк России законопроект, определяющий порядок и особенности "транзитной" редомициляции в специальные административные районы (САР). Это обеспечит возможность перехода в САР из другой юрисдикции через третью, дополнительную, которая будет применяться при невозможности прямой смены юрисдикции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект также уточняет последствия реогранизации международной компании в случаях слияния с другой международной компанией, в рамках законодательства о САР за такой компанией сохранится первоначальный статус, необходимый для резидента САР.

По мнению замминистра экономического развития Ильи Торосова, предлагаемые решения формируют инвестиционно-привлекательную среду САР, что позволит привлечь в специальные административные районы новые международные компании и создать новые возможности для решения вопроса о возврате капитала в Россию.

По данным Минэкономразвития, на текущий момент в САР зарегистрировано 30 международных компаний и один международный фонд.

Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.