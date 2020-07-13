Роскомнадзор поддержал законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор не возражает против принятия законопроекта о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, работа над ним может быть завершена в весеннюю сессию. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Начну с хорошей новости. Видимо, ответственные люди слушали выступление [председателя Совета Федерации] Валентины Ивановны [Матвиенко], [главы Центробанка] Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной]. Получил СМС, что Роскомнадзор не возражает по закону о блокировке сайтов, поэтому надеюсь, что уже в эту сессию выйдем на финишную прямую, комитет [Госдумы] по информации этот закон вынесет на рассмотрение", - сказал Аксаков на заседании Совета по развитию финансового рынка в Совфеде.

Речь об этом зашла после выступлений Набиуллиной, которая заявила о необходимости принятия такого закона, и критики Матвиенко в адрес Роскомнадзора. "Что касается законопроекта о финансовых пирамидах, то позиция Роскомнадзора нам известна. Я считаю, что она неприемлема", - сказала Матвиенко и попросила глав профильных комитетов Госдумы и Совфеда, а также вице-спикера верхней палаты Николая Журавлева заняться плотно этим вопросом и снять имеющиеся разногласия.

"Надо преодолевать эти разногласия, этот закон принимать. Блокировка сайта незамедлительно после признания его пирамидой - кому как не Центробанку это видно и понятно. И если идти сразу по судебной процедуре, то за это время будет столько обманутых, брошенных, обворованных граждан этими пирамидами, что уровень недовольства людей будет очень высокий. Наша задача - защитить граждан. Давайте понастойчивее, коллеги, давайте будем снимать эти возражения Роскомнадзора и действовать более решительно", - сказала спикер СФ.

Члены Совфеда и депутаты Госдумы внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид в декабре 2018 года. Он был принят в первом чтении 24 января 2019 года, после чего без движения лежал в Госдуме. Авторы законопроекта предложили наделить ЦБ правом включать в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией для их последующего блокирования сайты, вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.