Повседневные расходы россиян в июне стабилизировались

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Повседневные траты россиян в номинальном выражении сократились в июне на 2% по сравнению с маем, что свидетельствует об их стабилизации после роста в марте-мае 2020 года. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"Мы наблюдаем постепенную стабилизацию расходов после существенных колебаний в предыдущие месяцы. При этом снижение индекса обусловлено сезонным фактором: как правило, расходы в июне несколько снижаются", - отмечают аналитики.

"В июне 2020 года россияне сократили свои повседневные расходы - падение по сравнению с маем составило 2%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также сократились - на 2,2%", - говорится в исследовании.

По сравнению с июнем 2020 года номинальные расходы оказались выше на 7,2%. "Расходы в июне являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений", - отмечают аналитики. Реальные расходы, то есть расходы очищенные от инфляции, в июне также сократились относительно мая, но выросли на 4% против июня 2019 года. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким июньским значением.

"Более всего расходы по сравнению с прошлым месяцем сокращала высокодоходная группа (-4,1%). Россияне со средним и низким доходом потеряли 1,2% и 0,8% соответственно. Группа со средним доходом отметилась наибольшим ростом расходов против прошлого года (+11,6%)", - сообщили эксперты.

Среди округов сильно выделяются Северо-Западный и Сибирский ФО, в которых не наблюдается значимого роста против прошлого года (0,4% и 1,1% соответственно). "Причем, в СЗФО причиной небольшого роста стали в первую очередь маленькие города, а не Санкт-Петербург", - отмечают аналитики.

В июне москвичи сократили свои расходы по сравнению с маем на 1,4%. Темпы падения в столице оказались ниже, чем в среднем по округу. Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы, наоборот, продемонстрировали рост на 10,6%. Петербуржцы также сократили расходы по сравнению с прошлым месяцем на 2% и увеличили их по сравнению с июнем 2019 года на 2,9%. Роста против прошлого года не наблюдается в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек, а миллионниках и городах с населением до 100 тыс. человек он стабильно высокий (10,3% и 7,5% соответственно).

Методика

Индекс покупательской активности (ИПА) - показатель, демонстрирующий динамику потребления домохозяйствами товаров FMCG (товаров повседневного спроса), рассчитанный на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромир" основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.