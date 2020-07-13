Набиуллина: банковской системе РФ в ближайшее время не грозит дефицит ликвидности

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ не ожидает серьезных проблем с капиталом у российских банков, а также перехода системы к дефициту ликвидности в обозримом будущем. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

"У банков, да, уменьшилась прибыль, но она есть. Это будет источником капитала. Поэтому мы здесь не видим никаких проблем, что у нас возникнет по системе недостаток капитала. У отдельных банков могут возникать сложности, с которыми они будут справляться. То же самое по дефициту ликвидности. Мы не видим, во-первых, в обозримом будущем, что мы перейдем к дефициту ликвидности", - сказала она.

Набиуллина отметила, что банковская система в прошлом накопила достаточную прочность, чтобы в условиях кризиса продолжать развиваться, оказывая поддержку своим клиентам.

"У нас накоплены были в предыдущие годы буферы. Они должны использоваться в такие времена. Это 5,8 трлн руб. Поэтому это то, что позволяет банковской системе брать на себя нагрузку по реструктуризации кредитов, помогать бизнесу, гражданам, и при этом не терять способность наращивать кредитование", - добавила глава ЦБ.

Комментируя предстоящее снятие регуляторных послаблений, которые были применены в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Набиуллина сообщила, что регулятор будет их отменять постепенно. "Послабления мы будем отменять постепенно. Будем анализировать, как они используются. Кстати, мы дали эти послабления, но не все банки их используют. У них есть комфорт - если понадобятся, они могут их использовать", - сказала глава ЦБ.