Глава ЦБ назвала рискованным поэтапное раскрытие эскроу-счетов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает рискованным предложение по поэтапному раскрытию счетов эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья. Об этом она заявила на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации.

"Тема, которая не раз звучит, - раскрытие эскроу-счетов. Валентина Ивановна (спикер Совфеда Валентина Матвиенко - прим. ТАСС), когда обсуждаем тему перехода на новые механизмы финансирования, в какой аудитории мы ни были, нам предлагают: давайте деньги граждан, которые на эскроу-счетах, начнем раскрывать до того, как людям отдали ключи от квартиры. На мой взгляд, это все равно рискованно", - сказала она.

Ранее зампред ЦБ РФ Ольга Полякова отмечала, что Банк России придерживается позиции о преждевременном введении механизма поэтапного раскрытия счетов эскроу.

Перевод на проектное финансирование

Перевод жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.

Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.