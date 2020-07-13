Ленинградская область переведет до 95% госуслуг в цифровой вид к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Перевод 95% государственных услуг в цифровой формат в Ленинградской области будет осуществлен к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя итоги заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В регионе реализуется приоритетная программа "Цифровизация госуслуг". Это и инфраструктура платформы госуслуг, и цифровой социальный профиль жителя, и проактивно предоставляемые сервисы. К концу 2021 года 40% госуслуг будут отвечать принципам проактивности и не потребуют личного посещения. До 2024 года 95% госуслуг будут переведены в цифровой вид", - сказал Дрозденко.

На заседании совета вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал о том, что порядка 95% социально значимых услуг в России к 2030 году будут предоставляться онлайн, в целом интернет будет доступен 97% домохозяйств в России.

Как сообщил Дрозденко, на сегодня 84,5% территории Ленинградской области имеет устойчивое покрытие сетями связи, подключение к сети интернет есть в 73,6% домохозяйств. Он уточнил, что к концу 2021 года планируется достичь показателей 87% и 80% соответственно.

Планы для экономики

"Ленинградская область ставит безусловным приоритетом ускоренную цифровую трансформацию во всех отраслях экономики. В региональный план восстановления экономики вошел целый раздел, посвященный цифровой трансформации госуправления и обеспечения технологического развития экономики и социальной сферы. Среди принятых инициатив: региональная система управления данными, цифровизация инвестиционно-строительной сферы, цифровизация госуслуг, цифровая администрация и цифровизация социальной сферы", - сказал Дрозденко ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин на заседании призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики РФ, в том числе, чтобы устранить избыточные административные барьеры в строительстве и других отраслях.

"Для бизнеса мы реализуем программу "Цифровое строительство". За счет создания единого информационного пространства для инвесторов мы планируем сократить сроки оказания услуг и прохождения процедур согласований на 30% и кратно снизить долю ошибок и отказов при подаче неполной информации от заявителя", - сообщил губернатор Ленинградской области.

Как отметил Дрозденко, вызов, с которым пришлось столкнуться в период с апреля по июнь этого года, показал, что не надо бояться делать шаги в сторону цифрового будущего. "Это важно как для жителей области, для связи с родными, доступа к информации, удобные сервисы, так и для власти, чтобы мы могли быстро, без проволочек предоставлять госуслуги населению и бизнесу в электронном виде", - добавил он.