Хайнань запустит 121 инвестпроект на $4 млрд в рамках строительства свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Церемония запуска второй партии инвестиционных проектов в рамках строительства свободного порта провинции Хайнань (Южный Китай) состоялась в понедельник сразу в 18 городах острова. Как сообщило Центральное телевидение Китая, власти провинции намерены реализовать 121 проект на общую сумму 28,1 млрд юаней (около $4,01 млрд).

По данным ТВ, проекты включают в себя инициативы в промышленности, социальной сфере, транспорте, инфраструктуре, других отраслях. Среди них один проект с объемом инвестиций свыше 3 млрд юаней (около $428,6 млн), три на сумму от 1 до 3 млрд юаней ($142,8-428,6 млн) каждый, 52 проекта на сумму от 100 млн юаней до 1 млрд юаней ($14,3 -142,8 млн) и еще 65 на сумму менее 100 млн юаней каждый. Как указывается в материале, в течение 2020 года планируется инвестировать 5,9 млрд юаней (около $842,8 млн) от общей суммы.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. В ноябре того же года была запущена первая партия из 100 инвестпроектов на сумму 29,8 млрд юаней (около $4,26 млрд) в рамках продвижения строительства на острове зоны свободной торговли и свободного порта. Как передает ТВ, в общей сложности в течение последних двух лет на Хайнане было начато более тысячи различных инициатив, сумма инвестиций в которые превысила 512 млрд юаней (около $73,14 млрд). Власти региона, подчеркивается в материале, придают им особое значение, так как они содействуют продвижению открытости острова.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.