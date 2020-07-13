Более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство

ТАСС, 13 июля. Более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали правительства своих стран повысить налоги на богатство, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте группы миллионеров Millionaires for Humanity.

"У нас действительно есть деньги. Много денег. Деньги, которые крайне необходимы сейчас и которые будут необходимы в течение нескольких лет, пока наш мир оправляется от этого кризиса (пандемии коронавируса - прим. ТАСС). Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги для таких людей, как мы. Немедленно. Существенно. Надолго", - говорится в письме.

Среди 83 подписавшихся миллионеров значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.