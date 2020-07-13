Власти КЧР выделили 25 млн рублей на субсидии для 19 производителей сахарной свеклы

ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесии, которые занимаются производством сахарной свеклы, получили субсидии общим объемом в 25 млн рублей. Всего субсидии на выращивание сахарной свеклы в текущем году были выделены 19 сельхозтоваропроизводителям, сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства региона.

"По поручению главы КЧР Рашида Темрезова правительством КЧР сельхозпроизводителям оказывается государственная поддержка. Так, в 2019 году принята региональная целевая программа министерства сельского хозяйства КЧР по выделению субсидий фермерам, выращивающим свеклу с последующей реализацией сахарному заводу. В первом квартале 2020 года была оказана финансовая поддержка 19 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере - 25 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7 тыс. гектаров и производить около 260 тысяч тонн сахарной свеклы в год.

Как отметили в министерстве, в связи с пандемией коронавируса нового типа в работу аграриев были внесены корректировки. "Как и во всех сферах деятельности, пандемия внесла сложности и в работу аграриев, в первую очередь они столкнулись с завозом материально-технической базы в связи с ужесточением контроля на границах других регионов, но сегодня можно говорить, мы справились со всеми трудностями и двигаемся дальше. В республике нет проблем с поставками и приобретением ГСМ, минеральными удобрениями, средствами защиты растений и сельскохозяйственной техники", - сказал начальник отдела механизации и земледелия ведомства Руслан Бирабасов, его слова приводит пресс-служба.

Ранее в министерстве сообщили ТАСС, что в 2020 году в регионе планируется увеличить площадь посева сахарной свеклы на 60%, в 2019 году этот показатель составил 4,3 тыс. га. В 2019 году в республике сахарной свеклой были засеяны поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах республики на площади 4,3 тыс. га, что на 1,6 тыс. гектара больше, чем в прошлом году. Общий урожай сахарной составил 179,4 тыс. тонн, что на 69 тыс. тонн больше, чем в 2018 году, урожайность составила 415 ц/га.