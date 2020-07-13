Ульяновский бизнес сможет вернуть до 50% коммунальных платежей и аренды ввиду пандемии

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Ульяновские предприниматели смогут вернуть до 50% затрат на коммунальные услуги и аренду в качестве помощи в ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

"Ульяновским предпринимателям возместят часть затрат на коммунальные платежи и аренду. Возможность вернуть до 50% затрат предоставлена в рамках четвертого пакета мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Претендовать на компенсацию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр малого и среднего бизнеса. Выплаты предоставят гостиницам, издательствам, заведениям общепита, образовательным и спортивным учреждениям, парикмахерским и салонам красоты, кинотеатрам и другим", - говорится в сообщении.

Предприниматель сможет выбрать - получить компенсацию за период с 1 марта по 31 мая или за 1 апреля - 30 июня. Отмечается, что новые меры поддержки должны помочь бизнесменам максимально сохранить численность сотрудников предприятий. Ожидается, что в результате удастся сохранить до 90% работников таких компаний.

"Напомним, по инициативе губернатора Сергея Морозова в регионе разработан план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в период пандемии. На данный момент, помимо компенсации затрат, связанных с арендой недвижимости и коммунальных услуг, для малого и среднего бизнеса предусмотрены рассрочка платежей по налогам, <...> действует сниженная ставка налога на имущество для пострадавших отраслей. Также для предприятий снижена стоимость патента, предусмотрены льготные ставки по ЕНВД, для бизнеса в Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона доступны специальные льготные кредитные продукты. Предприниматели также могут воспользоваться и федеральными мерами поддержки: возвратными кредитами и субсидиями на заработную плату", - добавили в правительстве.