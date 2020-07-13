В Ивановской области свыше 1,1 тыс. компаний получили льготные кредиты под 2%

ТАСС, 13 июля. Ивановские предприятия за месяц получили более 2,4 млрд рублей льготных кредитов под 2%. В общей сложности банки профинансировали 1 133 предприятие, сообщает правительство региона.

"Наиболее востребованной у предпринимателей региона остается программа льготного кредитования под 2%. На сегодняшний день ее участниками являются 1 133 предприятия, которые получили льготные кредиты в размере более 2,4 млрд рублей", - сообщили в правительстве.

Программа льготного кредитования действует в России с 1 июня текущего года и направлена на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики: текстильной, швейной, мебельной и ряда других. При условии сохранения 90% штата сотрудников в течение полугода весь долг списывают, возвращать деньги банку не придется.

Мера поддержки носит заявительный характер и может быть получена во всех крупных банках Ивановской области. Все остальные предприятия, не вошедшие в список пострадавших отраслей экономики, могут воспользоваться программой кредитования под 8,5%. По ней в регионе выдано 33 кредита на сумму свыше 791 млн рублей, сообщили в правительстве региона.