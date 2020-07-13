В кабмине поддержали законопроект об основах регулирования пчеловодства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект группы депутатов Госдумы об основах регулирования пчеловодства в России. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Инициативой предлагается установить общие принципы правового регулирования, организации и осуществления пчеловодства как отдельной отрасли сельского хозяйства. В частности предусматриваются меры по реализации государственной политики в области пчеловодства, в числе которых применение особых налоговых режимов и развитие системы льготного кредитования. Авторами документа выступили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета нижней палаты по аграрным вопросам Владимир Кашин и члены этого комитета Олег Лебедев и Иван Лоор. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 июня текущего года.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний", - говорится в проекте заключения.

Замечания кабмина

Комиссия указала, что при рассмотрении инициативы необходимо учитывать, что регулирование правоотношений в области пчеловодства определяется законом "О развитии сельского хозяйства". Таким образом, уже установлены "ключевые направления государственной аграрной политики, в том числе меры по оказанию государственной поддержки в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей", напомнили в правительстве.

"В законопроекте предлагается предусмотреть государственный мониторинг пчел как часть государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (часть 1 статьи 8 законопроекта), что противоречит статье 63 и другим статьям Федерального закона "Об охране окружающей среды", - обратили внимание в кабмине.

В проекте заключения также подчеркивается необходимость привести текст законопроекта в соответствие с Налоговым кодексом РФ. "Многие положения законопроекта содержат отсылочные нормы к законодательству РФ <…>, что не позволяет провести полную оценку предлагаемого механизма правового регулирования. Кроме того, в законопроекте необходимо определить особенности правоотношений в сфере земельного законодательства, в градостроительной деятельности и ряде других сфер, имеющих ключевое значение для развития пчеловодства, а также учесть опыт правового регулирования в области пчеловодства, существующий в субъектах РФ", - обращает внимание комиссия.

Помимо этого, в правительстве сослались на возможные дополнительные бюджетные расходы в связи с реализацией документа. "Предлагаемое законопроектом наделение органов местного самоуправления дополнительными полномочиями может потребовать дополнительных материальных ресурсов и финансовых средств и, соответственно, увеличения расходов бюджетов субъектов РФ", - заключили в кабмине.