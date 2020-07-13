Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов перешел на работу в "Вымпелком"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший замглавы Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов перешел на работу в "Вымпелком" (бренд "Билайн"), на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в понедельник он выступал от имени компании, передает корреспондент ТАСС.

В ходе заседания глава Минкомсвязи Максут Шадаев предоставил слово "Вымпелкому", после чего выступление продолжил Исмаилов, который говорил от лица компании. В самой же компании не комментируют, в какой должности Исмаилов представлял оператора.

В апреле 2020 года сразу после назначения новым гендиректором "Билайна" Александра Торбахова "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что Исмаилов займет в компании должность президента, сменив на этом посту Александра Крупнова. Тогда оператор также не комментировал эту информацию.

Сейчас в разделе "Менеджмент" на официальном сайте оператора информация как о Крупнове, так и о том, кто занимает должность президента, отсутствует. Согласно уставу "Вымпелкома", президент отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, гендиректор при этом доступа к ним не имеет. Также президент представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.

Исмаилов был замминистра связи с 2014 по 2018 год, затем работал гендиректором Nokia в России. В 2019 году возглавил компанию "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.