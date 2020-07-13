Ирак пообещал достичь 100% соблюдения сделки ОПЕК+ в июле

ТАСС, 13 июля. Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, по итогам июня сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ почти на 90%, а в июле планирует достичь 100% соблюдения квот. Об этом говорится в совместном заявлении Минэнерго Саудовской Аравии и Миннефти Ирака, выпущенного по итогам переговоров министров.

Новый министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер сообщил министру энергетики королевства, принцу Абдель Азиз бен Сальману, что Ирак продолжит улучшать свою дисциплину в соглашении и в июле соблюдение достигнет 100%, передает Саудовское агентство печати. Он также пообещал, что Ирак в течение июля - сентября восполнит отставание в сокращении добычи нефти, допущенное в мае.

По итогам мая соглашение ОПЕК+ было выполнено на 87%. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.

Позднее все эти страны представили свои планы по компенсации недостающего объема в течение июля - сентября.