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Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Размеры окладов повысят с 1 октября 2020 года
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. Текст документа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>", - говорится в указе.

Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов - представительств МИД на территории РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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