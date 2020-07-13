На капитальный ремонт жилых домов в Петербурге в 2020 году выделят 13,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца 2020 года выделить 13,8 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов, в том числе в исторической части города. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"На 2020 год запланировано выполнить 2 313 видов работ по капремонту в многоквартирных домах на 13,8 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

По словам губернатора, ремонтные работы ведутся по региональной программе, благодаря которой с 2014 года отремонтировано 14 тыс. объектов. На это было израсходовано 52 млрд рублей, из них 33 млрд - средства городского бюджета.

"Для сохранения объемов капремонта, в том числе в исторической части Петербурга, нужны дополнительные средства. Принято решение увеличить объем средств, которые Фонд капитального ремонта использует на региональную программу, с 90% до 95% от общего объема взносов жителей. Это позволит дополнительно привлечь на капремонт более 740 млн рублей", - говорится в сообщении.

Корректировки региональной программы капремонта будут учитывать мнения горожан и оценки экспертов относительно состояния зданий.