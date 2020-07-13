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СМИ: выручка Huawei в первой половине 2020 года выросла на 13,1%

Она составила $64,9 млрд

ТАСС, 13 июля. Совокупная выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei в первой половине текущего года выросла на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 454 млрд юаней ($64,9 млрд). Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на финансовую отчетность корпорации.

По ее данным, рентабельность по чистой прибыли Huawei за этот срок достигла 9,2%. Наибольшую выручку в размере 255,8 млрд юаней принесли продажи потребительских товаров, а на предоставлении услуг другим корпорациям и телекоммуникационным провайдерам компания смогла заработать 36,3 млрд юаней и 159,6 млрд юаней соответственно.

На фоне пандемии коронавируса коммуникационные технологии не только стали важным инструментом борьбы с инфекцией, но и движущей силой восстановления экономики, заявили в компании.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

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