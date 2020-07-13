Путин подписал закон, обязывающий нефтедобытчиков ликвидировать разливы нефти на суше

МОСКВА, 13 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов, который обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для устранения нештатных ситуаций. Документ в понедельник опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно закону, компании, чья работа связана с нефтепродуктами, обязаны формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Согласно документу, компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны до 1 января 2024 года разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти. Документ утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к ликвидации последствий разливов нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Инициатива также обязывает компании-нефтедобытчики иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и указывает конкретные механизмы такого финансового обеспечения. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, документ, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы.

Согласно закону, при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов компании обязаны оповещать об этом уполномоченные федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления на территории, где произошло ЧП. Кроме того, компании обязаны обеспечить организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов силами либо собственных аварийно-спасательных служб, либо привлекаемых на договорной основе. Если устранить последствия не удается, то компании должны обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил.

Кроме того, закон обязывает компании после ликвидации последствий нештатной ситуации проводить рекультивационные и иные восстановительные работы. А также они должны будут возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан и юрлиц и расходы на привлечение дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

Как отметил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, "принятие закона снизит риски загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, приведет к повышению эффективности государственного контроля и готовности к ликвидации возможных разливов нефти и нефтепродуктов".