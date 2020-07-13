{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин утвердил право кабмина отложить маркировку некоторых лекарственных препаратов

Она должна была начаться с 1 июля 2020 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом отсрочить введение обязательной маркировки ряда лекарств и медицинских изделий, которая должна была вступить в силу с 1 июля 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дает правительству право устанавливать свой регламент ввода в оборот лекарств, произведенных в России с 1 июля по 1 октября 2020 года. Иностранные медикаменты специальным решением правительства могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.

Согласно закону, лекарственные препараты за исключением лекарств, которые произведены за рубежом до 1 октября 2020 года и предназначены для лечения семи высокозатратных нозологий, могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации. Это необходимо для обеспечения в условиях пандемии коронавируса перехода к обязательной маркировке лекарств и недопущению ситуаций, когда лекарства могут исчезнуть с рынка в связи с отсутствием по объективным причинам нанесенных средств идентификации.

Кроме того, данная мера направлена на то, чтобы привести российское законодательство в соответствие с законами Евразийского экономического союза. Так, с 1 сентября 2020 году на территории РФ предлагается разрешить оборот лекарств и медицинских изделий, которые уже зарегистрированы в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.

Закон предполагает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов. Создание регистра призвано повысить точность прогнозирования потребности в лекарствах, питании и медицинских изделиях, "необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения".

Кроме того, нововведение позволит оценить объем невостребованных препаратов. В регистр будут заноситься такие данные, как СНИЛС, фамилия и имя гражданина, его дата рождения, пол, адрес проживания, номер медицинского страхования, а также диагноз и сведения о назначенных препаратах. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Рынок акций РФ может продемонстрировать снижение по итогам недели
Общее влияние на настроения инвесторов окажет предстоящая публикация финансовых отчетов за II квартал крупнейших компаний на американском рынке
Читать полностью