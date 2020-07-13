Путин утвердил право кабмина отложить маркировку некоторых лекарственных препаратов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ правом отсрочить введение обязательной маркировки ряда лекарств и медицинских изделий, которая должна была вступить в силу с 1 июля 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дает правительству право устанавливать свой регламент ввода в оборот лекарств, произведенных в России с 1 июля по 1 октября 2020 года. Иностранные медикаменты специальным решением правительства могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.

Согласно закону, лекарственные препараты за исключением лекарств, которые произведены за рубежом до 1 октября 2020 года и предназначены для лечения семи высокозатратных нозологий, могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации. Это необходимо для обеспечения в условиях пандемии коронавируса перехода к обязательной маркировке лекарств и недопущению ситуаций, когда лекарства могут исчезнуть с рынка в связи с отсутствием по объективным причинам нанесенных средств идентификации.

Кроме того, данная мера направлена на то, чтобы привести российское законодательство в соответствие с законами Евразийского экономического союза. Так, с 1 сентября 2020 году на территории РФ предлагается разрешить оборот лекарств и медицинских изделий, которые уже зарегистрированы в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.

Закон предполагает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов. Создание регистра призвано повысить точность прогнозирования потребности в лекарствах, питании и медицинских изделиях, "необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения".

Кроме того, нововведение позволит оценить объем невостребованных препаратов. В регистр будут заноситься такие данные, как СНИЛС, фамилия и имя гражданина, его дата рождения, пол, адрес проживания, номер медицинского страхования, а также диагноз и сведения о назначенных препаратах. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет пересматриваться не реже одного раза в год.