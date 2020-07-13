В США сообщили, что добыча сланцевой нефти в августе снизится до 7,49 млн баррелей в сутки

ТАСС, 13 июля. Падение добычи сланцевой нефти в США в августе 2020 года по отношению к июлю составит 93 тыс. баррелей - до 7,49 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в июле оказалась на 1,12% ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, - лишь 7,546 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в формации Игл-Форд, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в августе на 23 тыс. баррелей - до 1,106 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими июльскими данными ожидается также в формации Анадарко на 18 тыс. баррелей в сутки - до 373 тыс. б/с, в Найобрарской формации - на 18 тыс. баррелей в сутки - до 600 тыс. б/с и в американском Пермском бассейне - на 13 тыс. баррелей в сутки - до 4,147 млн б/с.

Также добыча сланцевой нефти в августе незначительно снизится в формациях Хейнсвилл и Аппалачи- на 1 тыс. баррелей - до 36 и 115 тыс. баррелей в сутки соответственно. Баккеновская формация , как ожидает Минэнерго, окажется единственной, где будет наблюдаться рост - на 18 тыс. б/с, до 1,113 млн б/с.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз по суточной добыче нефти в США в 2020 и 2021 годах - до 11,63 млн баррелей (+0,6%) и 11,01 млн баррелей (+1,57%) соответственно.