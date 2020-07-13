Путин подписал закон о запрете выдачи займа в ломбардах под залог недвижимости

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность ломбардов в России, в том числе ограничивающий размер предельного займа и запрещающий выдавать заем под залог недвижимости.

Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. руб. будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предусматривается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться Банком России.

Документ уточняет определение ломбарда, в частности, указывается на возможность выдачи им займов только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления.

Законом вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус со дня исключения этих сведений из реестра.

Закон продлевает время работы ломбардов до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00. Закон уточняет требования к должностным лицам ломбардов. Документ включает и норму о том, что выдаваемый ломбардом заемщику залоговый билет должен содержать условия договора потребительского займа, соответствующие закону "О потребительском кредите (займе)".