Рынок акций РФ может продемонстрировать снижение по итогам недели

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Динамика торгов на рынке акций РФ будет диктоваться внешним фоном, который может продемонстрировать снижение глобального аппетита к риску и оказать давление на российские индексы и курс рубля, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Это может быть связано с усилением опасений инвесторов в условиях пандемии коронавируса, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Для нефтяных цен важными будут результаты встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая запланирована на середину недели.

"Цены на нефть находятся под давлением после многочисленных сообщений в прессе о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность смягчения сокращений добычи. Онлайн-встреча должна пройти 15 июля", - пояснил директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

Кроме того, общее влияние на настроения инвесторов окажет и предстоящая публикация финансовых отчетов за второй квартал крупнейших компаний на американском рынке. В их число входит JP Morgan, Банк Америки, Wells Fargo, Goldman Sachs, BNY Mellon и Citigroup, отметил Кабаков.

"По прогнозам, падение чистой прибыли компаний из списка S&P 500 за апрель - июнь 2020 года может составить свыше 40%. Несмотря на то, что ожидания просадки в корпоративных результатах в целом уже заложены в котировки, худшие с 2008 года квартальные показатели могут оказывать давление на настрой покупателей", - пояснил Александр Бахтин.

В отдельных российских бумагах вероятны периоды усиления волатильности на фоне дивидендных отсечек. "Так, вторник будет последним днем торговли с дивидендами для обыкновенных акций "Газпрома" и АФК "Система", для привилегированных акций "Мечела" и для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" такой датой станут среда и четверг соответственно", - пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Инвесторы продолжают следить за статистикой

Локально на настроения инвесторов на предстоящей неделе продолжат влиять ключевые статистические данные, пояснил Александр Бахтин. Из таковых в первой половине недели - июльская публикация значений индекса экономических настроений ZEW в Германии, данные по инфляции в США в июне, сальдо торгового баланса КНР за первый месяц лета.

В среду инвесторы обратят внимание на объем промышленного производства в июне и запасы сырой нефти за минувшую неделю в США. В четверг выйдут данные по июньскому промпроизводству в КНР, а также ВВП Китая за II квартал. В этот же день решение по процентной ставке примет ЕЦБ, в США выйдут базовый индекс розничных продаж за июнь и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. В пятницу на настроения могут повлиять данные об инфляции в еврозоне в июне и по строительному сектору США, добавил Бахтин.

Прогноз по российским индексам и рублю

По оценкам "Фридом Финанс" по итогам этой недели преобладают шансы снижения рынка акций и курса рубля к доллару и евро. Целевые диапазоны предстоящей пятницы для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2760-2805 пунктов и 69,69-71,4 руб. соответственно.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи к концу недели сформируется также в диапазоне 2750-2790 пунктов, курс рубля к доллару - вблизи 71,5 руб.

В "Финам" прогнозируют, что российский рынок с высокой вероятностью останется торговаться на текущих уровнях в диапазоне 2740-2834 пунктов по индексу Мосбиржи. Курс рубля к доллару продолжит попытки укрепления ниже 70 руб. за доллар только при росте цен на нефть марки Brent выше 43 долларов за баррель, в противном случае валюта будет торговаться в районе 71 рубля за доллар, добавили там.