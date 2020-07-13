"Россети Ленэнерго" испытали новую систему для определения мест повреждения ЛЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") провели успешные испытания микропроцессорного комплекса, предназначенного для определения мест повреждения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании в понедельник.

"Промышленного опыта эксплуатации данной системы ранее не было. В рамках опытного исследования комплекс подтвердил свои возможности устанавливать расстояние до места повреждения линии при нарушениях любого типа", - говорится в сообщении.

Всего в ходе испытаний на участках филиала "Кингисеппские электрические сети" проведено пять типов опытов, отрабатывавших сценарий падения деревьев и веток на линии электропередачи. Комплекс сумел определить места не только критических повреждений, но и однофазных замыканий на землю. Подобные инциденты обычно не приводят к отключению линий, но снижают надежность электроснабжения потребителей.

В марте компания "Россети Ленэнерго" утвердила программу "Цифровая трансформация 2030", направленную на цифровизацию электросетевой инфраструктуры, создание единой управляемой цифровой среды, а также внедрение технологий информационной безопасности. Совокупный объем инвестиций в программу составит 54,7 млрд рублей. Ее успешная реализация позволит к 2030 году снизить среднюю длительность отключений на 56,9%, повысить производительность труда на 48,2%. Совокупный срок окупаемости вложений, по оценкам компании, составит девять лет.

В рамках программы к 2030 году все распределительные сети компании напряжением 6-10 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется оснастить интеллектуальной системой наблюдаемости и управления энергообъектов. Автоматизация распределительной электрической сети позволит ускорить процесс обнаружения неисправного участка сети и локализовать его без отключения остальных потребителей района.

ПАО "Ленэнерго" обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 7 млн человек. Суммарная трансформаторная мощность подстанций энергокомпании - 26,7 тыс. МВА.